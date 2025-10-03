Así fue el combate entre Arturo Godoy y Joe Louis que inspiró la película “El Rey del Ring” / Cactus

La película chilena “El Rey del Ring" está causando furor en los cines a lo largo del país tras su estreno el pasado 2 de octubre.

El filme, que relata la vida de Arturo Godoy, uno de los mejores boxeadores en la historia de Chile, tiene como eje principal de la trama el combate del iquiqueño contra el estadounidense Joe Louis por el título mundial.

La épica batalla, llevada a cabo en el mítico Madison Square Garden, fue un hito para el país y, pese a haber ocurrido hace más de 80 años, cuenta con imágenes a color de todo lo sucedido.