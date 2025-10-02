Amanda Cerna rompe su récord nacional en los 400 metros planos y finaliza sexta en el Mundial de Para Atletismo / Dean Mouhtaropoulos

Amanda Cerna es la gran protagonista en lo que va de la participación del Team Para Chile en el Mundial de Para Atletismo que se disputa en Nueva Delhi, India.

Todo luego que la velocista nacional clasificó a la final de los 400 metros planos en la clase T47, bajando en doce centésimas su marca personal para situarse en 59 segundos y 13 centésimas.

Sin embargo, quien se crió en la isla grande de Chiloé no se quedó en aquel registro y batió nuevamente su récord nacional en la distancia, alcanzando un tiempo de 58 segundos y 63 centésimas.

Con este tiempo, Amanda Cerna se transformó en la primera para atleta chilena en bajar de los 59 segundos, situándose en el sexto lugar del mundo en los 400 metros planos, donde la ganadora fue la brasileña María Clara Augusto.

“Mucha emoción y gratitud por todas y todos quienes son parte de esto”, dijo la deportista de 27 años al Comité Paralímpico de Chile. Tras esto, le queda por disputar los 200 metros del Mundial de Para Atletismo.