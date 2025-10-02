;

TV+ impacta con regreso de popular programa de la televisión chilena: lo animará exrostro de “Buenos Días a Todos”

El canal ya informó la fecha y hora de estreno de su nueva apuesta televisiva.

Alejandro Basulto

Una segunda temporada de El mejor maestro de Chile ya tiene fecha de estreno en TV+, y la señal prometió que el formato llegará renovado para exigir aún más a los participantes.

La competencia, que en esta entrega reunirá a 16 concursantes seleccionados tras un extenso casting con cientos de aspirantes, pondrá a prueba no solo la creatividad, sino también la fuerza y precisión de quienes buscan quedarse con el título y una camioneta 0 km como premio principal.

El debut del nuevo ciclo está programado para este sábado 4 de octubre a las 15:00 horas, ocasión en la que se presentarán los primeros ocho competidores. Ellos deberán superar un desafío de construcción que marcará el inicio de una etapa cargada de tensión, ingenio y eliminaciones capítulo a capítulo hasta definir al ganador.

El conductor Álvaro García, exrostro de Buenos Días a Todos, adelantó: “Tienen que trabajar bajo mucha presión porque casi todas las pruebas son contra el tiempo, y además, están trabajando con elementos que implican, también que deban tener mucha seguridad al momento de usarlos”.

Tienen que cortar fierro, tienen que trabajar con sierras eléctricas, en algunas pruebas tienen que subirse a andamios, tienen que perforar. Entonces, además de trabajar bajo la presión del tiempo, tienen que también preocuparse de su seguridad física y también la seguridad del resto de los participantes”, añadió.

Entre las novedades de la temporada, TV+ destacó la incorporación de tecnología de punta, lo que sumará un nuevo nivel de dificultad a cada reto.

