The Brain Mirror: la activación con inteligencia artificial que permite ver cómo piensa tu cerebro en tiempo real

WISE Innovation Studios presentó The Brain Mirror, una innovadora experiencia que combina neurociencia, arte y tecnología para mostrar, por primera vez y en tiempo real, cómo reacciona el cerebro humano frente a distintos estímulos sensoriales.

La activación será la pieza central de LIMITLESS, la exposición gratuita de innovación tecnológica que se realizará entre el 8 y el 19 de octubre en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en el marco de la cuarta edición de Just Another AI. Exhibition.

“La exposición es gratuita y abierta a todo público. Durante 12 días invitaremos a todos a aprender y ver con sus propios ojos las posibilidades que nos trae esta nueva revolución digital 3.0, a través de lo mejor de la innovación y casos de éxito a nivel local y global”, explicó Igal Weitzman, fundador y CEO de WISE Innovation Studios.

Añadió que la exhibición contará con experiencias inmersivas, shows en vivo, música, intervenciones culturales y 16 pantallas con creaciones artísticas generadas por inteligencia artificial.

The Brain Mirror se destaca por su capacidad de personalización: cada visitante podrá seleccionar tres piezas audiovisuales creadas por la IA y observar, en tiempo real, cómo se activan distintas áreas de su cerebro frente a estos estímulos.

“A través de esta plataforma, buscamos visualizar de forma clara y educativa cómo nuestro cerebro reacciona ante diferentes estímulos, y cómo estas respuestas podrían utilizarse en un futuro cercano para optimizar procesos en áreas tan diversas como la educación, el arte, la salud mental, el retail, la alimentación, el deporte y el entretenimiento”, señaló Weitzman.

Entre las experiencias planeadas durante la exhibición destacan catas de vino y whisky, donde se comparará la actividad cerebral de un sommelier profesional con la de un influencer de marca, y pruebas sensoriales realizadas por pilotos internacionales, como Nicolás Pino, en contextos extremos como la pista de Le Mans.

“Todos los que quieran someterse a este espejo podrán agendar su participación online, tal como se hace en los grandes museos del mundo”, adelantó Weitzman.

Ampliar

La tecnología detrás de The Brain Mirror combina sensores EEG de alta precisión, gafas de seguimiento ocular, pantallas 3D y sistemas de interpretación de ondas neuronales, todo procesado mediante inteligencia artificial.

Esto permite registrar y proyectar frecuencias cerebrales, reacciones emocionales y focos de atención de manera visual, ofreciendo una experiencia tanto educativa como transformadora.

“Más allá de la novedad tecnológica, The Brain Mirror tiene un objetivo de fondo: educar sobre el valor del cerebro como capital humano”, remarcó el representante de WISE.

“Introduciendo conceptos como Brain Capital, Brain Economy y Brain Health, esta iniciativa plantea que cuidar el cerebro es clave para potenciar nuestra salud física, emocional y profesional”, complementó.