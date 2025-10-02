App Espacio Mayor: Conoce la nueva aplicación que facilita el acceso digital a personas mayores

Durante esta semana se lanzó oficialmente la aplicación Espacio Mayor, una herramienta inédita pensada para facilitar el acceso digital de las personas mayores.

La plataforma, desarrollada por la Fundación Conecta Mayor UC con apoyo de múltiples instituciones, busca reducir la brecha digital y promover la participación activa de este grupo en la sociedad mediante accesos directos a servicios, contenidos y beneficios.

Eduardo Toro, director ejecutivo de la Fundación, destacó que la principal característica de la App es que “dentro de la misma aplicación, están todas las aplicaciones webs más buscadas por las personas mayores”.

De esta manera “no tienen que descargarlas por separado ni complicarse con páginas que desconocen cómo navegar”.

Esta herramienta ofrece una interfaz sencilla, botones grandes, navegación intuitiva y lenguaje claro, pensados especialmente para personas con diferentes niveles de alfabetización digital.

Además, integra contenidos confiables y útiles sobre trámites estatales, beneficios sociales, cultura, juegos, entretenimiento y descuentos exclusivos.

“En un par de clics se puede disfrutar de una película o de un libro, leer una revista, ver televisión, pagar una cuenta o comprar un bono de Fonasa. Todo en forma gratuita”, explicó Toro.

En la misma línea, aclaró que al acceder a plataformas estatales, no es necesario reingresar la Clave Única en cada ocasión, ya que queda registrada desde el primer acceso.

Un nexo entre la tercera edad y el mundo digital

El evento de lanzamiento contó con la participación especial del astrónomo y divulgador José Maza, protagonista de la campaña de difusión.

“La entretención es una vitamina para el alma. En Espacio Mayor hay audiolibros, libros digitales, incluso radioteatros de hace 60 años que uno escucha y se entretiene enormemente”, señaló el profesor.

Desde el Gobierno también destacaron la innovación. Fue el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, quien valoró su estructura.

“La aplicación está diseñada para que uno llegue fácilmente, con pocos toques de pantalla. Eso la hace más simple de usar, y creo que es una gran ventaja”, comentó.

Ampliar

Entre las múltiples opciones de la app se encuentran accesos directos a plataformas como Onda Media, canales de televisión abierta, radioteatros, juegos de memoria y estrategia.

También cuenta con herramientas para la planificación de viajes en transporte público, ubicación de centros de salud y recursos de aprendizaje sobre uso de celulares, redes sociales e inteligencia artificial.

Otro punto a destacar es que la App seguirá teniendo actualizaciones para disponer de más servicios a futuro en base a diversas alianzas.

Espacio Mayor ya está disponible en las diferentes tiendas de aplicaciones y en el sitio web oficial.