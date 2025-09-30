La actriz digital Tilly Norwood, desarrollada mediante inteligencia artificial, ha encendido el debate en Hollywood al combinar innovación tecnológica con la industria del entretenimiento.

Creada por la productora británica Particle6 y presentada por Eline Van der Velden, Tilly se define como una “actriz en ciernes” que busca desafiar los límites de la creatividad en cine y televisión.

“No es un reemplazo, es arte”

Van der Velden defendió su proyecto frente a las críticas, asegurando que la actriz virtual “no es un reemplazo, es arte”. Según la directora, la IA permite reducir costos de producción sin limitar la creatividad.

Sin embargo, la iniciativa ha generado resistencia entre actores de Hollywood, quienes temen que la tecnología pueda amenazar oportunidades laborales.

Tilly Norwood Ampliar

Por su parte, la actriz Melissa Barrera pidió boicotear a cualquier agente que represente a Norwood, mientras que Mara Wilson cuestionó la ética detrás de usar rostros de mujeres reales para construir la imagen de la actriz digital.

Frente a estas críticas, Van der Velden subrayó en redes sociales que Tilly busca abrir un debate sobre la creatividad y el arte en la era digital, más que reemplazar a los artistas humanos.