Copa Libertadores Femenina: cuándo juegan Colo Colo y la U de Chile, y quién transmite por TV

Albas y leonas buscarán dejar en alto a nuestro país en el torneo continental, que se disputará en Buenos Aires.

Carlos Madariaga

Los planteles femeninos de Colo Colo y Universidad de Chile ya están instalados en Buenos Aires para disputar la edición 2025 de la Copa Libertadores.

Todo de cara al estreno que tendrán ambos planteles mañana viernes 3 de octubre.

Por una parte, Colo Colo, líder invicto y campeón vigente del fútbol femenino de Chile, se estrenará ante Olimpia de Paraguay.

Luego, las albas enfrentarán el lunes 6 a São Paulo y cerrarán la fase grupal ante San Lorenzo de Almagro, el jueves 9.

En tanto, la U de Chile se estrenará contra Nacional de Uruguay. Posteriormente, las leonas desafiarán a Libertad de Paraguay el lunes 6 y a Deportivo Cali el jueves 9.

Los partidos de ambos elencos nacionales se podrán seguir por TV a través de la señal de CHV Deportes en Pluto TV.

La agenda de la Copa Libertadores Femenina 2025

Viernes 3 de octubre

16:00 horas | Colo Colo vs. Olimpia | Estadio Florencio Sola

20:00 horas | U de Chile vs. Nacional | Estadio Nuevo Francisco Urbano

Lunes 6 de octubre

20:00 horas | Colo Colo vs. São Paulo | Estadio Nuevo Francisco Urbano

20:00 horas | U de Chile vs. Libertad | Estadio Florencio Sola

Jueves 9 de octubre

16:00 horas | U de Chile vs. Deportivo Cali | Estadio Florencio Sola

20:00 horas | Colo Colo vs. San Lorenzo | Estadio Nuevo Francisco Urbano

