Quién está detrás de Rubio, la artista chilena que conquistó con su música en Tiny Desk

Este 2 de octubre se estrenó en YouTube la esperada presentación de Rubio en el reconocido ciclo Tiny Desk Concerts de la radio pública estadounidense NPR.

Con un show íntimo y cargado de emoción, la artista chilena se unió a una lista donde ya figuran nombres nacionales como Ana Tijoux, Claudia Acuña y Mon Laferte. Pero ¿quién está detrás de Rubio?

Rubio es el proyecto personal de Francisca Straube, cantante, baterista y productora chilena que desde 2015 viene explorando un sonido único donde convergen la electrónica, el pop, el hip hop, la música ambiental y toques de raíz étnica.

Lo que comenzó como una búsqueda artística alternativa se transformó en una propuesta que la ha llevado a escenarios internacionales y que ahora le abre espacio en uno de los formatos musicales más influyentes del mundo.

Durante su Tiny Desk, grabado en las oficinas de NPR en Washington, Straube interpretó temas como Hacia el fondo, Seres invisibles, Lo que no hablas y Voy creciendo.

“Nunca había tocado así, tan expuesta, fue como ir de cero a cien. Estaba muy emocionada, con ganas de llorar todo el rato”, confesó la cantante tras el show.

Finalmente, con su debut en Tiny Desk, Rubio se consolida como una de las voces más innovadoras de la música chilena actual, combinando intimidad, experimentación y emoción en cada una de sus canciones.