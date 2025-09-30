;

“Estar atentos...”: el mensaje de Soda Stereo que desató la expectativa por posibles shows en Chile

La banda de Charly Alberti, Gustavo Cerati y Zeta Bosio, agotó en minutos sus primeras fechas en el Movistar Arena de Buenos Aires y debió sumar nuevas funciones.

El regreso de Soda Stereo a los escenarios bajo el concepto Ecos sigue encendiendo pasiones en Latinoamérica. Tras anunciar su retorno en el Movistar Arena de Buenos Aires, la banda integrada por Charly Alberti y Zeta Bosio confirmó rápidamente varias fechas que se agotaron en minutos, lo que obligó a sumar nuevas funciones.

La preventa exclusiva para clientes del Banco Galicia se abrió el 30 de septiembre y, apenas concluyó, los fanáticos abarrotaron la venta general. En pocas horas, los tickets del 21 de marzo volaron, lo que llevó a programar un segundo concierto el 22.

A esa altura, la fiebre por volver a escuchar los clásicos de Gustavo Cerati junto a sus compañeros ya era imparable.

La respuesta ha sido tan arrolladora que, además de las fechas del 21, 22 y 23 de junio y el 4 y 6 de julio, ahora se agregó una nueva función para el 10 de junio en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El cartel promocional, en tonos negros y rojos, agradece al público argentino por agotar las primeras jornadas e informa que las entradas para la flamante cita ya están disponibles en movistararena.com.ar, con facilidades de pago en seis cuotas sin interés para clientes Visa de Banco Galicia.

Pero lo que más llamó la atención de los seguidores chilenos fue un mensaje incluido en la publicación oficial: la banda invitó a “estar atentos en Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos y España”. Una frase breve, pero suficiente para encender la ilusión de que el esperado reencuentro también llegue a Santiago.

Por ahora, Soda Stereo no ha confirmado oficialmente presentaciones fuera de Argentina, pero la expectativa en Chile ya está instalada.

