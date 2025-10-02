;

VIDEO. “Profe Maza” advierte a candidatos por falta de propuestas en ciencia: “Si no invertimos, vamos a ser siempre un país mediocre”

En País ADN, el Premio Nacional de Ciencias Exactas criticó la política cortoplacista y llamó a apostar por educación y tecnología para un futuro próspero.

Nelson Quiroz

El astrónomo José Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas y una de las voces científicas más influyentes del país, realizó una serie de potentes reflexiones políticas en conversación con País ADN, en medio de un año marcado por las campañas electorales.

El “Profe Maza” fue categórico: “Si no invertimos mucho más en ciencia y tecnología, vamos a ser siempre un país mediocre. En la OCDE somos el último país en términos de inversión en ciencia y tecnología. Corea del Sur invierte el 5% del PIB, nosotros apenas el 0,3”.

El científico recordó incluso un diálogo con el expresidente Sebastián Piñera. “Una vez se lo dije al presidente Piñera y me contestó: ‘Más adelante, cuando seamos un país desarrollado, ahí vamos a invertir más’. Yo le respondí: presidente, está equivocado, nunca vamos a ser un país desarrollado si no invertimos más. No hay que poner la carreta delante de los bueyes, los bueyes que tiran esto son el desarrollo científico y tecnológico”.

En sus declaraciones, Maza criticó la mirada cortoplacista de la política chilena y la obsesión con el pasado. “Estoy cansado, que me disculpe don Arturo, pero Arturo Prat es lo más importante que ha hecho Chile… hace 150 años. No quiero minimizar la epopeya heroica, pero pensemos para adelante, no miremos por el retrovisor. Chile tiene un futuro esplendoroso en el siglo XXII, pero para eso debemos educar a nuestros hijos y nietos”.

Finalmente, destacó ejemplos de naciones que lograron combinar desarrollo y cohesión social: “Miren a Finlandia, Suecia, Suiza. No es que tengan más policías, es que tienen educación extraordinaria y todo el mundo cumple con lo que tiene que hacer”.

