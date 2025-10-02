;

Violencia política digital de género: casi 1 millón de publicaciones analizadas revelan ataques contra candidatas

El estudio de la Usach, presentado por la ministra de la Mujer en La Moneda, confirma un escenario preocupante para la participación femenina en un año electoral clave.

Nelson Quiroz

Paulina García

Violencia política digital de género: casi 1 millón de publicaciones analizadas revelan ataques contra candidatas

Violencia política digital de género: casi 1 millón de publicaciones analizadas revelan ataques contra candidatas

02:31

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, presentó este jueves en La Moneda los resultados del primer estudio sobre violencia política digital de género, elaborado por la Universidad de Santiago (Usach).

El informe analizó la experiencia de candidatas que postularon a alcaldías y concejalías en las elecciones municipales de 2024, evidenciando preocupantes cifras sobre hostigamiento en redes sociales.

ADN

02 DE OCTUBRE DEL 2025 / SANTIAGO La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, presenta los resultados del primer estudio de Violencia Política Digital de Género, realizado por el ministerio en conjunto con la Universidad de Santiago. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

El estudio se basó en el análisis de más de 958 mil publicaciones en distintas plataformas digitales y en encuestas a más de 700 candidatas. Entre los principales hallazgos, un 69% de las consultadas afirmó haber sido víctima de agresiones en línea, mientras que el 82% reconoció que se autocensura en redes sociales para evitar ataques.

Revisa también

ADN

“Los datos son claros (...) las mujeres sufren acoso en redes, se autocensuran respecto a sus opiniones y creemos que esto es un riesgo para la democracia“, señaló la ministra Orellana.

La secretaria de Estado además destacó la necesidad de generar un “diagnóstico compartido” que permita avanzar en medidas para fortalecer la participación política de las mujeres en un entorno más seguro.

Otro dato relevante es que solo un 11% de las víctimas de violencia digital presenta una denuncia. Según el estudio, gran parte de las candidatas desconoce los mecanismos para reportar estas agresiones o carece de información sobre dónde acudir.

El informe, encargado por el gobierno a la Usach en 2024, se da a conocer en un contexto electoral clave, cuando el debate sobre la seguridad digital y la participación femenina adquiere mayor relevancia en la campaña presidencial.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad