Violencia política digital de género: casi 1 millón de publicaciones analizadas revelan ataques contra candidatas

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, presentó este jueves en La Moneda los resultados del primer estudio sobre violencia política digital de género, elaborado por la Universidad de Santiago (Usach).

El informe analizó la experiencia de candidatas que postularon a alcaldías y concejalías en las elecciones municipales de 2024, evidenciando preocupantes cifras sobre hostigamiento en redes sociales.

02 DE OCTUBRE DEL 2025 / SANTIAGO La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, presenta los resultados del primer estudio de Violencia Política Digital de Género, realizado por el ministerio en conjunto con la Universidad de Santiago. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE Ampliar

El estudio se basó en el análisis de más de 958 mil publicaciones en distintas plataformas digitales y en encuestas a más de 700 candidatas. Entre los principales hallazgos, un 69% de las consultadas afirmó haber sido víctima de agresiones en línea, mientras que el 82% reconoció que se autocensura en redes sociales para evitar ataques.

“Los datos son claros (...) las mujeres sufren acoso en redes, se autocensuran respecto a sus opiniones y creemos que esto es un riesgo para la democracia“, señaló la ministra Orellana.

La secretaria de Estado además destacó la necesidad de generar un “diagnóstico compartido” que permita avanzar en medidas para fortalecer la participación política de las mujeres en un entorno más seguro.

Otro dato relevante es que solo un 11% de las víctimas de violencia digital presenta una denuncia. Según el estudio, gran parte de las candidatas desconoce los mecanismos para reportar estas agresiones o carece de información sobre dónde acudir.

El informe, encargado por el gobierno a la Usach en 2024, se da a conocer en un contexto electoral clave, cuando el debate sobre la seguridad digital y la participación femenina adquiere mayor relevancia en la campaña presidencial.