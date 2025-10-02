;

Ordenan retener recaudación de conciertos de Silvio Rodríguez por deuda de derechos de autor

La medida no es con tra el artísta sino con la productora, y es de carácter prejudicial (cautelar), por lo que no constituye un fallo definitivo sobre el fondo del litigio.

Mario Vergara

El 21º Juzgado Civil de Santiago acogió una medida prejudicial solicitada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) y ordenó retener $100 millones de la venta de entradas de los conciertos que el cantautor cubano Silvio Rodríguez realiza en Chile desde el 29 de septiembre. Los fondos corresponden a ingresos recaudados por Puntoticket.

La acción está dirigida contra la productora Redeyes, a la que SCD acusa de incumplir por más de una década el pago de derechos de autor por espectáculos que organiza en el país. Según la entidad, en diciembre de 2013 Redeyes suscribió un “Contrato de Autorización de Comunicación o Ejecución Pública de Obras Musicales y Fonogramas en Recitales”, bajo el convenio SCD–AGEPEC, que habría sido reiteradamente vulnerado.

SCD sostiene que la empresa ha seguido explotando obras protegidas “cambiando permanentemente de razón social” y obteniendo ingresos sin enterar las regalías correspondientes establecidas por ley. La retención ordenada se hará efectiva sobre dineros de la venta de tickets para los recitales actuales, como forma de cautelar el eventual pago.

“Nuestra misión como organización que defiende y protege los derechos de los autores es actuar con toda la firmeza posible para dejar en claro que la música tiene un valor y que debe ser respetado”, señaló el director general de SCD, Juan Antonio Durán, subrayando que “sin autores no hay música, y sin música no hay conciertos”.

La medida es de carácter prejudicial (cautelar), por lo que no constituye un fallo definitivo sobre el fondo del litigio. Tampoco se dirige contra el artista, sino contra la productora responsable de la organización y liquidación de derechos por la comunicación pública de obras musicales.

