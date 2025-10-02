“Es mi amigo”: Silvio Rodríguez se reúne con el Presidente Boric en La Moneda durante paso por Chile

"Es mi amigo": Silvio Rodriguez se reúne con el Presidente Boric en La Moneda durante paso por Chile

El cantautor cubano Silvio Rodríguez se reunió este jueves con el Presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, en un encuentro que los medios presenciaron a distancia debido a que no se realizó un punto de prensa formal.

Según lo informado, la cita se extendió por aproximadamente 35 minutos y estuvo marcada por un ambiente cercano y emotivo; al salir, Rodríguez señaló que el Mandatario es su amigo y que el reencuentro con Chile fue muy emocionante.

Durante la visita, el músico realizó un breve recorrido por el patio de los cañones antes de ingresar al despacho del Ministerio del Interior, donde se produjo la reunión.

En este contexto, se le entregó a Rodríguez un regalo simbólico: un libro con fotografías de Salvador Allende de principios de los años setenta, recuperadas en color por Felipe Valenzuela, en un gesto que resaltó la relación histórica entre el trovador y Chile.

La visita se da en el marco de la serie de conciertos que Silvio Rodríguez realiza en Chile, con entradas agotadas y presentaciones acompañadas por artistas nacionales.