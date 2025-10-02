;

Quilapayún celebra 60 años con histórica “Cantata Santa María de Iquique”

El grupo conmemora seis décadas de trayectoria con dos conciertos en Santiago y Viña del Mar, acompañado de siete destacadas voces femeninas y el relato de Francisco Melo.

Quilapayún, uno de los grupos más emblemáticos de la Nueva Canción Chilena, cumple 60 años de vida artística y lo celebrará con dos conciertos especiales en torno a su obra más icónica: la Cantata Santa María de Iquique.

Las presentaciones se realizarán el viernes 17 de octubre en el Teatro Caupolicán y el domingo 19 en el Teatro Municipal de Viña del Mar.

El espectáculo contará con la participación de siete cantantes nacionales: Amaya Forch, María José Quintanilla, Elizabeth Morris, Magdalena Matthey, Ema Pinto, Colombina Parra y Javiera Parra, además de la narración a cargo del actor Francisco Melo.

Una puesta en escena que busca darle nueva vida a la creación de Luis Advis, estrenada en 1970, y considerada una de las obras fundamentales de la música popular chilena.

La Cantata Santa María de Iquique relata la matanza de trabajadores salitreros ocurrida en 1907 en la escuela del mismo nombre, donde cientos de personas fueron asesinadas mientras exigían mejores condiciones laborales.

Su mensaje sigue vigente, lo que le ha permitido mantenerse como un referente cultural. “Para quien la vive por primera vez va a ser muy potente, muy fuerte, emocionante y revelador”, destacó Amaya Forch en Cuerdas al Aire.

El integrante histórico de Quilapayún, Ricardo Venegas, recordó también los inicios de la obra y la forma en que fue transmitida al grupo por su compositor. “Quilapayún no leía música. Lucho Advis vivía en un departamento muy chiquito con un piano, entonces entraba de a uno y les enseñaba la parte que tenían que cantar (…) después se juntaban en la caja de la escalera y ahí la ensayaban, y sonaba fantástico”, relató.

Con estas presentaciones, Quilapayún no solo festeja seis décadas de carrera, sino que también reafirma el poder de la música como memoria colectiva y vehículo de resistencia cultural. Las entradas para ambos conciertos están disponibles a través de Puntoticket.

