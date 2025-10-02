;

Mujer ganó más de $992 millones en concurso de TV y lo mantuvo oculto de su pareja por meses: dio una explicación

Una participante del programa “Wheel of Fortune”, en Estados Unidos, hizo historia al obtener el cuantioso premio.

Javier Méndez

Imagen referencial creada con inteligencia artificial.

Imagen referencial creada con inteligencia artificial. / ADN.cl

Christina Derevjanik, de 34 años, hizo historia en el programa de concursos Wheel of Fortune en Estados Unidos al ganar un premio récord de US$1,035,155, cerca de $992 millones chilenos.

Sin embargo, la mujer decidió mantener la noticia en secreto incluso de su pareja. La oriunda de Connecticut participó en el espacio durante el mes de mayo, pero esperó hasta su emisión para revelar su acaudalado nuevo estatus.

“No tenía idea”, dijo la gerente de marketing en un diálogo con The New York Post. También contó que había comenzando a salir con su novio solo un par de semanas antes de la grabación.

Revisa también:

ADN

“Me llamó (después de que se emitió el programa) y estaba muy emocionado”, aseguró. Sus padres también se habrían enterado por la TV, ya que la “confidencialidad” del resultado era clave para mantener la emoción.

Según el medio nortermericano, después de los impuestos propios de estas situaciones, Derevjanik obtendría algo así como US$600.000 en una sola cuota.

Su idea es pagar los préstamos que pidió para poder estudiar y comprar su primera casa propia. “Estas ganancias me cambian la vida por completo”, admitió.

“No voy a dejar el trabajo (...) mi jefe está muy feliz”, añadió.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad