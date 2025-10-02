Mujer ganó más de $992 millones en concurso de TV y lo mantuvo oculto de su pareja por meses: dio una explicación

Christina Derevjanik, de 34 años, hizo historia en el programa de concursos Wheel of Fortune en Estados Unidos al ganar un premio récord de US$1,035,155, cerca de $992 millones chilenos.

Sin embargo, la mujer decidió mantener la noticia en secreto incluso de su pareja. La oriunda de Connecticut participó en el espacio durante el mes de mayo, pero esperó hasta su emisión para revelar su acaudalado nuevo estatus.

“No tenía idea”, dijo la gerente de marketing en un diálogo con The New York Post. También contó que había comenzando a salir con su novio solo un par de semanas antes de la grabación.

“Me llamó (después de que se emitió el programa) y estaba muy emocionado”, aseguró. Sus padres también se habrían enterado por la TV, ya que la “confidencialidad” del resultado era clave para mantener la emoción.

Según el medio nortermericano, después de los impuestos propios de estas situaciones, Derevjanik obtendría algo así como US$600.000 en una sola cuota.

Su idea es pagar los préstamos que pidió para poder estudiar y comprar su primera casa propia. “Estas ganancias me cambian la vida por completo”, admitió.

“No voy a dejar el trabajo (...) mi jefe está muy feliz”, añadió.