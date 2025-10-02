Revelan nuevos detalles de enfermera condenada por tener sexo con su hijastro de 15 años: bromeó con ver porno

El año 2024 un lamentable caso remeció a Florida, Estados Unidos. Una enfermera llamada Alexis Von Yates fue sorprendida manteniendo relaciones sexuales con su hijastro de 15 años mientras el padre del joven estaba en el trabajo.

Tras meses de juicio, en septiembre pasado la mujer de 34 años fue condenada a dos años de prisión tras aceptar un acuerdo de culpabilidad para evitar un cargo de agresión sexual. Quedará registrada como delincuente sexual.

Ahora, el medio europeo Daily Mail reveló nuevos detalles del ataque y sus consecuencias. Según un informe de prisión preventiva, Yates se separó de su pareja tras casarse en noviembre de 2017. Compartían dos hijos.

El abuso ocurrió en julio de 2024 luego de que ambos pasaran la noche vapeando aceite de cannabis antes de ver una película. Yates admitió que el adolescente le recordaba a su padre.

Según la versión del menor, la mujer bromeó con que él seguramente veía “porno de madrastra”. “Ojalá tuvieras 18 años, porque no tienes la edad suficiente”, habría mencionado la delincuente.

Pese a que ambos “escucharon algo en el garaje” no se detuvieron y en ese momento fueron descubiertos por el padre. “¿Qué mier...está pasando aquí?“, cuestionó el hombre. De ahí se comenzaron a arrojar objetos de la casa.

El niño dijo que cuando su padre lo interrogó, se negó a decirle lo que había sucedido. La enfermera le dijo a su esposo que le había pedido al joven que se detuviera.

Además de la pena de prisión, también deberá cumplir 200 horas de servicio comunitario, asumir los costos judiciales y pagar las multas correspondientes.