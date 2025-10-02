IVA por compras en plataformas extranjeras: estos son los populares comercios que ya se inscribieron ante el SII
La normativa apunta a que las compras de bienes por un monto igual o inferior a los US$500 deben pagar el impuesto del 19%.
A partir del 25 de octubre inicia la aplicación del IVA a la venta de bienes ubicados en el extranjero, realizadas de forma remota –de hasta 500 dólares–, en el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario.
La directora (s) del Servicio Impuestos Internos (SII), Carolina Saravia, indicó que 9 comercios se han inscrito a la fecha, los cuales son: AliExpress, Amazon, Shein, Temu, Elseiver, Its Elementary, Shopee, Regina Magherita y Everich Group.
En detalle, la normativa dice que todas las compras de bienes por un monto igual o inferior a los US$500 deberán pagar el impuesto del 19%. Eso sí, quedarán exentas de aranceles aduaneros.
Monto a recaudar por el cobro del IVA
De acuerdo a los datos de Aduanas, en 2024 ingresaron a Chile más de 54 millones de paquetes, de los cuales más de 50 millones correspondían a importaciones por un monto declarado igual o menor a 41 dólares.
Carolina Saravia adelantó el monto que se espera recaudar con esta normativa: “El cálculo que tenemos en base a los antecedentes del año pasado son US$100 millones, que eso es lo que se ingresaría por el cobro del IVA en los paquetes”.