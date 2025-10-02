IVA por compras en plataformas extranjeras: estos son los populares comercios que ya se inscribieron ante el SII

A partir del 25 de octubre inicia la aplicación del IVA a la venta de bienes ubicados en el extranjero, realizadas de forma remota – de hasta 500 dólares –, en el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario.

La directora (s) del Servicio Impuestos Internos (SII), Carolina Saravia, indicó que 9 comercios se han inscrito a la fecha, los cuales son: AliExpress, Amazon, Shein, Temu, Elseiver, Its Elementary, Shopee, Regina Magherita y Everich Group.

En detalle, la normativa dice que todas las compras de bienes por un monto igual o inferior a los US$500 deberán pagar el impuesto del 19% . Eso sí, quedarán exentas de aranceles aduaneros.

Monto a recaudar por el cobro del IVA

De acuerdo a los datos de Aduanas, en 2024 ingresaron a Chile más de 54 millones de paquetes, de los cuales más de 50 millones correspondían a importaciones por un monto declarado igual o menor a 41 dólares.