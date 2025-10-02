Luto en el fútbol chileno: muere hija de reconocido exgoleador del Campeonato Nacional

Una lamentable noticia entregó Cobreloa la noche de este jueves, confirmando el fallecimiento de la hija de Javier Elizondo, connotado delantero del fútbol chileno.

“Club Deportes Cobreloa lamenta el fallecimiento de Clarita Elizondo, hija del exjugador de nuestro Cobreloa, Javier Elizondo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento”, escribieron los “loínos” en su cuenta de Instagram.

El delantero argentino, que también tuvo pasos por Huachipato, Curicó Unido, Deportes Antofagasta, Audax Italiano y Deportes La Serena, era un gran padre y, durante su carrera, tomaba sus decisiones en base al bienestar de su hija.

Una muestra de aquello es que el futbolista siempre escogía equipos cuya ciudad contara con centros Teletón. Esto, porque Clarita sufría dificultades psicomotoras que debían ser tratadas con especialistas.