;

Luto en el fútbol chileno: muere hija de reconocido exgoleador del Campeonato Nacional

Cobreloa confirmó el terrible fallecimiento que afecta a la familia de Javier Elizondo.

Javier Catalán

Fotografía: Ernesto Zelada - Xpress Media/AGENCIAUNO

Fotografía: Ernesto Zelada - Xpress Media/AGENCIAUNO / Ernesto Zelada - Xpress Media

Una lamentable noticia entregó Cobreloa la noche de este jueves, confirmando el fallecimiento de la hija de Javier Elizondo, connotado delantero del fútbol chileno.

Club Deportes Cobreloa lamenta el fallecimiento de Clarita Elizondo, hija del exjugador de nuestro Cobreloa, Javier Elizondo. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento”, escribieron los “loínos” en su cuenta de Instagram.

El delantero argentino, que también tuvo pasos por Huachipato, Curicó Unido, Deportes Antofagasta, Audax Italiano y Deportes La Serena, era un gran padre y, durante su carrera, tomaba sus decisiones en base al bienestar de su hija.

Revisa también:

ADN

Una muestra de aquello es que el futbolista siempre escogía equipos cuya ciudad contara con centros Teletón. Esto, porque Clarita sufría dificultades psicomotoras que debían ser tratadas con especialistas.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad