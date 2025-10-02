Balacera en Pedro Aguirre Cerda que afectó a pasajeros de bus del sistema RED

Un bus del recorrido H24 del sistema RED fue alcanzado por disparos este jueves en la intersección de Bombero Ossandón con Clotario Blest, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El ataque se produjo durante un enfrentamiento armado entre dos vehículos. Una de las balas impactó la ventana del bus, provocando lesiones leves a una pasajera de mayor edad y afectando a otra mujer.

El Subcomisario Felipe González, de la Brigada de Homicidios Sur, precisó: “La Brigada se encuentra realizando la primera diligencia de un homicidio frustrado con arma de fuego (…) los disparos generaron impactos hacia un vehículo del Transantiago”.

“Las esquirlas afectaron a una persona de sexo femenino mayor edad, la cual por el momento se encuentra con lesiones de carácter leve”, señaló Gonzalez.

Se está investigando uno de los vehículos

El vehículo desde el que se efectuaron los disparos fue recuperado en la comuna de Lo Espejo y será periciado por la PDI.

González agregó que “por el momento no se puede descartar ni confirmar” si el hecho está relacionado con otros incidentes, mientras se esperan las declaraciones de los involucrados.

Carabineros y ambulancias atendieron a las víctimas, y la PDI realiza peritajes para determinar responsabilidades y esclarecer la dinámica del ataque.