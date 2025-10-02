Servicio Nacional de Aduanas incauta 400 frascos de ketamina en camión proveniente de Bolivia / Foto Iquiquetv.cl

Un operativo del Servicio Nacional de Aduanas permitió incautar 400 frascos de ketamina, equivalentes a 40 litros de la droga, ocultos en un camión que ingresaba desde Santa Cruz, Bolivia, por el paso fronterizo Colchane, región de Tarapacá.

El hallazgo se logró gracias al uso de perfilamiento de riesgo y tecnologías no invasivas, que detectaron irregularidades en la cabina del vehículo, conducido por F.J.S., de 35 años y de nacionalidad boliviana.

Tras una revisión más exhaustiva, los fiscalizadores descubrieron la droga en distintos compartimentos del camión.

“Importante cantidad de droga ”

Cristian Molina Silva, director de la Aduana Regional de Iquique, destacó que “el uso combinado de las herramientas que tienen las y los funcionarios para poder realizar las fiscalizaciones, más la experiencia propia de su trabajo, permiten obtener resultados tan relevantes como la incautación de esta importante cantidad de droga”.

El caso fue informado a la Fiscalía Regional y tanto la droga como el conductor quedaron a disposición de la Policía de Investigaciones. El camión también fue incautado.