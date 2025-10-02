Le incautaron cuatro propiedades: Luis Jiménez enfrenta embargo por multimillonaria deuda

El exfutbolista y chico reality, Luis “Mago” Jiménez enfrenta un complejo escenario económico luego de la quiebra de su empresa Importadora y Comercializadora Jiménez López, la cual acumuló deudas que alcanzan los 1.192 millones de pesos.

El proceso judicial, tramitado en el 27.º Juzgado Civil de Santiago, derivó en la liquidación de la sociedad y en una serie de diligencias encabezadas por la liquidadora concursal Lilian Carolina Manzur Jamis. Entre los bienes incautados figuran tres oficinas en la Ciudad Empresarial de Huechuraba y otra en Colina, además de bodegas y estacionamientos con hipotecas en favor de Itaú Corpbanca.

El procedimiento también incluyó la incautación de un vehículo de alta gama, un Mercedes Benz GLE 53 AMG Coupe 2023, el que utilizaba Coté López, viéndose su embargo en un video compartido por Primer Plano.

Según los registros, en una de las oficinas de Colina solo se encontraron muebles menores como un escritorio, sillas y una mesa de ping-pong, mientras que el verdadero valor estaba en los inmuebles incautados.

La documentación contable recogida incluye balances, libros diarios, estados de resultados y finiquitos de trabajadores.

Los informes también revelan que el principal acreedor de la empresa es Banco Itaú, con una deuda de 664 millones, seguido por Banco Santander con 312 millones, Scotiabank con 89 millones y la Tesorería General de la República con cerca de 50 millones. Otros compromisos incluyen cotizaciones previsionales, salud, mutuas y deudas con particulares.

La primera audiencia de acreedores se fijó para el próximo 7 de octubre, instancia clave para definir el destino de los bienes y la recuperación de parte de los montos adeudados.