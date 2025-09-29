“Es lindo venir a jugar a Chile y que te pifien, con la rivalidad que hay; nosotros disfrutamos”

Argentina se estrenó con un triunfo este domingo en el Mundial Sub 20 de Chile. En Valparaíso, la Albiceleste derrotó 3-1 a Cuba por el Grupo D, donde también están Italia y Australia.

Tras el partido, un jugador de la selección argentina lanzó un llamativo comentario sobre los silbidos del público chileno presente en el Estadio Elías Figueroa.

“Es lindo venir a jugar acá y que te pifien, en un país vecino, por la rivalidad que hay...”, señaló el defensa trasandino, Juan Villalba, en diálogo con DSports.

“Nosotros disfrutamos y demostramos que cada vez estamos para más”, agregó el futbolista que pertenece a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Argentina volverá a jugar en Valparaíso el día miércoles a las 20:00 horas, contra Australia, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20 de Chile.