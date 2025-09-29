“Es lindo venir a jugar a Chile y que te pifien, con la rivalidad que hay; nosotros disfrutamos”
Tras el debut en el Mundial Sub 20, un jugador de la selección argentina abordó los silbidos del público chileno presente en el Estadio Elías Figueroa.
Argentina se estrenó con un triunfo este domingo en el Mundial Sub 20 de Chile. En Valparaíso, la Albiceleste derrotó 3-1 a Cuba por el Grupo D, donde también están Italia y Australia.
Tras el partido, un jugador de la selección argentina lanzó un llamativo comentario sobre los silbidos del público chileno presente en el Estadio Elías Figueroa.
“Es lindo venir a jugar acá y que te pifien, en un país vecino, por la rivalidad que hay...”, señaló el defensa trasandino, Juan Villalba, en diálogo con DSports.
Revisa también:
“Nosotros disfrutamos y demostramos que cada vez estamos para más”, agregó el futbolista que pertenece a Gimnasia y Esgrima de La Plata.
Argentina volverá a jugar en Valparaíso el día miércoles a las 20:00 horas, contra Australia, por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20 de Chile.