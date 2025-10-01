;

Neymar le suelta la mano al Santos y analiza cambiar de club en Brasil en caso de descender

El regreso del “Príncipe” al “Peixe” no fue como se esperaba.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Alexandre Schneider

El regreso de Neymar al Santos parecía una historia sacada de una película, pero la realidad no puede ser más distinta.

Con el “Peixe” recién ascendido al Brasileirao, el fichaje de “Ney” parecía un paso hacia adelante para volver a consolidarse entre los mejores equipos de Brasil, algo que claramente no ha sucedido.

En estos momentos, el equipo se encuentra en la decimosexta posición de la tabla, a solo un puesto de la zona de descenso, situación que tiene al “Príncipe” bastante preocupado.

Según informa R7 Esportes, Neymar estaría dudando sobre renovar su contrato con Santos, ya que no quiere comenzar el 2026 (año de Mundial) en la segunda división e incluso podría continuar su carrera en otro club del fútbol brasileño.

Mientras tanto, el exBarcelona sueña con disputar la Copa del Mundo en Norteamérica, aunque volvió a quedar fuera de la convocatoria de Carlo Ancelotti para la fecha FIFA de octubre, debido a que se encuentra lesionado.

