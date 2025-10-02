En marcha el plan 2026: Los tres jugadores de la U que tienen lista su continuidad en La Cisterna

Universidad de Chile tiene prácticamente descartado seguir peleando por la corona del Campeonato Nacional 2025, pero las semifinales de la Copa Sudamericana son el gran objetivo como cierre de temporada en La Cisterna.

Con tres meses de competencia aún por delante, en el Centro Deportivo Azul (CDA) saben que tienen que comenzar a mirar en el 2026, y ahí el objetivo es mantener a la mayoría del plantel de Gustavo Álvarez.

Es por eso que, hace unos días, confirmaron la compra de Javier Altamirano, asegurándolo hasta el 2028. El formado en Huachipato se suma a los tres jugadores que tienen amarrado su continuidad en La Cisterna: Fabián Hormazábal, Israel Poblete y Charles Aránguiz.

Según información de ADN Deportes, el lateral firmó su extensión de contrato, mientras que el Poblete tiene un acuerdo de palabra para continuar en La Cisterna. El ‘Príncipe’ cumplió con los minutos exigidos en su actual contrato, por lo que seguirá vestido de azul.

Finalmente, pendiente está el caso de Marcelo Díaz, quien debe sentarse a conversar con la dirigencia laica para determinar qué hará el 2026.