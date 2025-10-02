;

En marcha el plan 2026: Los tres jugadores de la U que tienen lista su continuidad en La Cisterna

Uno ya firmó, otro tiene un acuerdo de palabra y el tercero cumplió con las exigencias mínimas para extender su contrato.

Gonzalo Miranda

Rocío Ayala

La U sigue avanzando en su plan 2026

La U sigue avanzando en su plan 2026

Universidad de Chile tiene prácticamente descartado seguir peleando por la corona del Campeonato Nacional 2025, pero las semifinales de la Copa Sudamericana son el gran objetivo como cierre de temporada en La Cisterna.

Con tres meses de competencia aún por delante, en el Centro Deportivo Azul (CDA) saben que tienen que comenzar a mirar en el 2026, y ahí el objetivo es mantener a la mayoría del plantel de Gustavo Álvarez.

Es por eso que, hace unos días, confirmaron la compra de Javier Altamirano, asegurándolo hasta el 2028. El formado en Huachipato se suma a los tres jugadores que tienen amarrado su continuidad en La Cisterna: Fabián Hormazábal, Israel Poblete y Charles Aránguiz.

Según información de ADN Deportes, el lateral firmó su extensión de contrato, mientras que el Poblete tiene un acuerdo de palabra para continuar en La Cisterna. El ‘Príncipe’ cumplió con los minutos exigidos en su actual contrato, por lo que seguirá vestido de azul.

Finalmente, pendiente está el caso de Marcelo Díaz, quien debe sentarse a conversar con la dirigencia laica para determinar qué hará el 2026.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad