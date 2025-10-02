Israel finaliza intercepción de la flotilla rumbo a Gaza: detenidos serán deportados a Europa

El Ministerio de Exteriores de Israel dio por terminada la operación de intercepción de la flotilla Global Sumud hacia la Franja de Gaza, luego de tomar el control de las 50 embarcaciones que eran parte de esta iniciativa.

“Ninguno de los yates de provocación de Hamás-Sumud ha logrado entrar en una zona de combate activa ni violar el bloqueo naval legal”, dijo la cartera en un comunicado difundido en su cuenta de X.

“Un último barco de esta provocación permanece a distancia. Si se acerca, también se le impedirá su intento de entrar en una zona de combate activa y violar el bloqueo”, añadió.

Denuncian “falta de información”

Entre los detenidos hay 30 españoles, 22 italianos, 21 turcos, 12 malasios, 11 brasileños, 11 tunecinos, 10 franceses, entre otros. Las autoridades israelíes anunciaron que serán deportados a Europa.

Getty Images | Embarcación de la flotilla Global Sumud / ELEFTHERIOS ELIS Ampliar

Los organizadores de la flotilla denunciaron “la falta de información” sobre el paradero de 443 participantes, quienes fueron interceptados en aguas internacionales por la Armada de Israel.

Pero un portavoz del Ministerio de Exteriores de Alemania afirmó que, según sus informaciones, todos los tripulantes se encuentran “sanos y salvos” en distintos puertos, aunque admitió que no se ha contactado con los participantes alemanes.