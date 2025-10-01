;

Cancillería de Chile expresa “grave preocupación” por intercepción de flotilla humanitaria rumbo a Gaza

“Chile demanda el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional”, es parte del comunicado entregado por Cancillería.

Mario Vergara

Cancillería de Chile expresa “grave preocupación” por intercepción de flotilla humanitaria rumbo a Gaza

Cancillería de Chile expresa “grave preocupación” por intercepción de flotilla humanitaria rumbo a Gaza / Anadolu

El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó este miércoles su “grave preocupación” tras la detención, por parte de la Armada israelí, de la flotilla global Sumud que navegaba rumbo a Gaza con ayuda humanitaria. En el convoy viajan dos mujeres de nacionalidad chileno-sueca, según confirmó la propia Cancillería.

De acuerdo con las autoridades locales, las embarcaciones fueron interceptadas en el Mediterráneo y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto de Israel. En un comunicado, la Cancillería sostuvo que la operación “vulnera la libertad de navegación garantizada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.

El Gobierno chileno subrayó además que la acción “contraviene las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario”, que establecen el deber de permitir y facilitar “el acceso sin trabas de la asistencia humanitaria” a las poblaciones civiles, especialmente en un territorio “palestino ocupado” como Gaza.

Revisa también:

ADN

“Chile demanda el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional y formula un llamado urgente a que se garantice la seguridad e integridad de los voluntarios y tripulantes de la flotilla”, señaló el Ministerio encabezado por Alberto van Klaveren, enfatizando la situación de mujeres, niñas y niños afectados por la crisis.

La Cancillería pidió, en esa línea, asegurar “el libre e inmediato acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, sin obstáculos ni interferencias arbitrarias”, y reiteró su seguimiento del caso, particularmente respecto del paradero y bienestar de las dos ciudadanas chileno-suecas que integran la flotilla.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad