Cancillería de Chile expresa “grave preocupación” por intercepción de flotilla humanitaria rumbo a Gaza

El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó este miércoles su “grave preocupación” tras la detención, por parte de la Armada israelí, de la flotilla global Sumud que navegaba rumbo a Gaza con ayuda humanitaria. En el convoy viajan dos mujeres de nacionalidad chileno-sueca, según confirmó la propia Cancillería.

De acuerdo con las autoridades locales, las embarcaciones fueron interceptadas en el Mediterráneo y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto de Israel. En un comunicado, la Cancillería sostuvo que la operación “vulnera la libertad de navegación garantizada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.

El Gobierno chileno subrayó además que la acción “contraviene las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario”, que establecen el deber de permitir y facilitar “el acceso sin trabas de la asistencia humanitaria” a las poblaciones civiles, especialmente en un territorio “palestino ocupado” como Gaza.

“Chile demanda el respeto irrestricto de las normas del derecho internacional y formula un llamado urgente a que se garantice la seguridad e integridad de los voluntarios y tripulantes de la flotilla”, señaló el Ministerio encabezado por Alberto van Klaveren, enfatizando la situación de mujeres, niñas y niños afectados por la crisis.

La Cancillería pidió, en esa línea, asegurar “el libre e inmediato acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, sin obstáculos ni interferencias arbitrarias”, y reiteró su seguimiento del caso, particularmente respecto del paradero y bienestar de las dos ciudadanas chileno-suecas que integran la flotilla.