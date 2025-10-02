;

Dictan prisión preventiva a mujer extranjera por abandonar a sus seis hijos en Alto Hospicio: “Vivían de la caridad de los vecinos”

La Fiscalía detalló que los niños vivían en mediagua sin servicios básicos, cuidados adecuados ni alimentación suficiente, quedando en total desamparo.

Martín Neut

Dictan prisión preventiva a mujer extranjera por abandonar a sus seis hijos en Alto Hospicio: “Vivían de la caridad de los vecinos”

Gran conmoción provocó en Alto Hospicio la detención de una mujer boliviana acusada de mantener en condiciones de abandono a sus seis hijos, de entre 3 y 15 años, quienes vivían en una mediagua en la toma La Mula, región de Tarapacá.

Según informó la Fiscalía, los menores no estaban escolarizados en su mayoría, presentaban signos de desnutrición y lesiones, y sobrevivían gracias a la ayuda de vecinos.

La investigación del OS9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Local, permitió acreditar que la madre pasaba gran parte del día en otro domicilio con su pareja, dejando a los niños al cuidado del mayor de ellos.

Tras su detención, el Tribunal de Garantía decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

“Vivían de la caridad de los vecinos”

La fiscal de la Unidad de Género, Virginia Aravena, explicó que “estos niños se encontraban físicamente abandonados, ya que su madre no vivía con ellos, ellos se cuidaban solos, vivían de la caridad de los vecinos y solamente tres de ellos se encontraban escolarizados, resaltando signos de desnutrición”.

Asimismo, detalló que en la vivienda “no tenían condiciones de luz, agua, no tenían cocina, baño, tampoco tenían habitaciones adecuadas, por lo tanto, estaban en un total desamparo. Es por ello que la fiscalía solicita la prisión preventiva y el tribunal la decreta por peligro para la seguridad de estos menores”.

