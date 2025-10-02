;

VIDEO. Declaran Alerta Roja en dos provincias de la región de Aysén por intensas lluvias: hay daños importantes en rutas terrestres

Autoridades confirmaron aislamiento de sectores, inundaciones en viviendas y suspensión de la conectividad marítima en la zona sur de la región.

Martín Neut

Marcelo Opitz

Decretan Alerta Roja en dos provincias de la región de Aysén

Decretan Alerta Roja en dos provincias de la región de Aysén

02:28

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La región de Aysén enfrenta una compleja situación tras el paso de un sistema frontal que dejó deslizamientos, aluviones y anegamientos en distintas comunas.

El Gobierno decretó Alerta Roja para las provincias de Capitán Prat y General Carrera, debido a los daños registrados en la conectividad terrestre y marítima.

Revisa también:

ADN

El delegado presidencial Jorge Díaz informó que la medida se adoptó tras un Cogrid Regional y constatar rodados y cortes en caminos clave.

Alerta Roja

“Hemos determinado subir la alerta a Alerta Roja a propósito de algunos rodados y algunos cortes a propósito de algunos cauces de agua que han dañado la carpeta de la Ruta 7 y también tuvimos que suspender el track de navegación desde Natales a Puerto Yungay”, señaló.

La situación más crítica se registra en la ruta X-892, en un tramo cercano al Camino Lago Brown, donde el tránsito está completamente interrumpido.

En paralelo, se produjeron desbordes en Puerto Río Tranquilo y viviendas afectadas por inundaciones en Villa O’Higgins y el sector Los Ñadis, lo que obligó a evacuar a varias familias.

Mañana se realizará otro Cogrid Regional

El director regional de Senapred, Alejandro Solar, aclaró que no hay personas lesionadas, aunque sí se reporta aislamiento de habitantes y daños relevantes en las vías.

“No tenemos gente que haya sido afectada en la parte personal, sí hay gente que está aislada y posiblemente gente que está inundada en algunos sectores, pero no tienen mayor tipo de afectación personal”, indicó.

Las autoridades anunciaron que durante este viernes se realizará un nuevo Comité de Gestión de Riesgos de Desastres (Cogrid Regional) para evaluar el escenario y reforzar los protocolos de emergencia.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad