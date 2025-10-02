VIDEO. Declaran Alerta Roja en dos provincias de la región de Aysén por intensas lluvias: hay daños importantes en rutas terrestres
Autoridades confirmaron aislamiento de sectores, inundaciones en viviendas y suspensión de la conectividad marítima en la zona sur de la región.
Decretan Alerta Roja en dos provincias de la región de Aysén
La región de Aysén enfrenta una compleja situación tras el paso de un sistema frontal que dejó deslizamientos, aluviones y anegamientos en distintas comunas.
El Gobierno decretó Alerta Roja para las provincias de Capitán Prat y General Carrera, debido a los daños registrados en la conectividad terrestre y marítima.
El delegado presidencial Jorge Díaz informó que la medida se adoptó tras un Cogrid Regional y constatar rodados y cortes en caminos clave.
Alerta Roja
“Hemos determinado subir la alerta a Alerta Roja a propósito de algunos rodados y algunos cortes a propósito de algunos cauces de agua que han dañado la carpeta de la Ruta 7 y también tuvimos que suspender el track de navegación desde Natales a Puerto Yungay”, señaló.
La situación más crítica se registra en la ruta X-892, en un tramo cercano al Camino Lago Brown, donde el tránsito está completamente interrumpido.
En paralelo, se produjeron desbordes en Puerto Río Tranquilo y viviendas afectadas por inundaciones en Villa O’Higgins y el sector Los Ñadis, lo que obligó a evacuar a varias familias.
Mañana se realizará otro Cogrid Regional
El director regional de Senapred, Alejandro Solar, aclaró que no hay personas lesionadas, aunque sí se reporta aislamiento de habitantes y daños relevantes en las vías.
“No tenemos gente que haya sido afectada en la parte personal, sí hay gente que está aislada y posiblemente gente que está inundada en algunos sectores, pero no tienen mayor tipo de afectación personal”, indicó.
Las autoridades anunciaron que durante este viernes se realizará un nuevo Comité de Gestión de Riesgos de Desastres (Cogrid Regional) para evaluar el escenario y reforzar los protocolos de emergencia.