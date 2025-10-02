;

¿De Deportes Antofagasta al Scratch? El proceso que vive Agustín Rossi en Brasil

El exportero argentino de los “pumas” busca nacionalizarse brasileño.

Carlos Madariaga

En una vuelta más que larga de su carrera, el portero argentino Agustín Rossi se ha consolidado como el titular de Flamengo.

El ex Boca Juniors fue el héroe la semana pasada al atajar tres penales para la clasificación del elenco de Río de Janeiro a semifinales de la Copa Libertadores, eliminando a Estudiantes.

Arribado al cuadro rubronegro en 2023 desde el Al-Nassr, en Brasil apuntan a su interés en extender su permanencia en el club, donde tiene contrato hasta finales de 2027.

Todo pues, según información de Globoesporte, Agustín Rossi está haciendo las gestiones para obtener la nacionalidad brasileña, proceso en que tiene también el respaldo de Flamengo.

"El hecho de que sea recomendado por su capacidad profesional, así como por sus raíces familiares en el sur del país, ayudaría al portero a reducir el período estipulado de residencia permanente en Brasil“, plantearon en el medio antes citado respecto a las chances que tiene de ser brasileño.

Así las cosas, quien fuera arquero de Deportes Antofagasta en 2019 podría terminar, seis años después, siendo convocable para Brasil si consigue su nacionalización, considerando que, pese a haber sido citado por Argentina en 2021 y 2022, todavía no jugó un solo minuto en un partido clase “A” por la selección albiceleste.

