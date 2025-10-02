;

Cyber Monday 2025: así te puede ayudar la inteligencia a ahorrar al máximo y evitar sobreprecios

Al menos 600 marcas estarán ofreciendo descuentos y ofertas.

Juan Castillo

El próximo 6, 7 y 8 de octubre se realizará en nuestro país el Cyber Monday 2025, evento en el cual 600 marcas estarán ofreciendo descuentos y ofertas.

Categorías como la Automotriz, Deportes y Outdoor, Multitiendas, Supermercados, Vestuario, Calzado, Tecnología y Viajes, son las que destacan en este tipo de ventas.

Por ello, la plataforma de e-commerce Tiendanube entregó 5 consejos esenciales para que los consumidores aprovechen al máximo la Inteligencia Artificial como su asistente personal de compras:

ADN
  • Transfórmate en un ingeniero del consumo

La IA funciona mejor cuando eres específico con lo que pides. No te limites a preguntar “¿hay ofertas de televisores?”. En su lugar, usa “prompts” (indicaciones) detallados, como por ejemplo: “Encuéntrame los tres mejores televisores de 55 pulgadas con tecnología OLED, con un descuento de más del 25%, que tengan buenas reseñas de usuarios y que no superen los $500.000.”

  • Usa la IA para comparar productos, no solo precios

Pídele que haga un cuadro comparativo entre dos o tres modelos que te interesen de cierto producto. Por ejemplo: “Compara el procesador, la RAM y la calidad de la cámara del smartphone X vs. el smartphone Y.” De esa manera no solo te enfocas en el precio, sino que te aseguras de que el producto se ajuste a tus necesidades. Además, pídele que te resuma las reseñas de otros compradores para conocer sus pros y contras.

  • Busca inspiración o un regalo creativo

En lugar de pasar horas navegando, pídele ayuda a la IA cargando los gustos de la persona a la que quieres regalar, como sus hobbies, películas favoritas o el tipo de ropa que usa. La IA procesará esta información y te ofrecerá una lista de productos disponibles en el CyberMonday que coincidan con esos gustos y ahorrándote tiempo.

  • Pregunta por productos complementarios

Una de las grandes ventajas de la IA es su capacidad para ofrecer recomendaciones personalizadas. Si ya sabes lo que vas a comprar, pregunta a tu asistente de IA por productos que complementen tu compra. Por ejemplo: “¿Qué accesorios o fundas son compatibles con esta tablet?” o “Recomiéndame productos de belleza similares a los que ya he comprado.” Esto te ayuda a descubrir productos que no sabías que necesitabas y a aprovechar las ofertas cruzadas.

  • Aprovecha la IA para armar tu presupuesto

Antes de comprar, puedes pedirle a la IA que organice una lista de deseos con precios estimados y te calcule cuánto gastarías. Incluso puedes establecer un monto máximo y que la IA priorice las compras más relevantes. Esto te da claridad y evita gastos impulsivos.

Medidas de seguridad para Cyber Monday 2025

En esa línea, Zady Parra, subgerente de Operacional y Seguridad de Zenta Group indicó que “es crucial no hacer un pedido, ni ingresar información personal o financiera cuando estés conectado a redes Wi-Fi públicas, son inseguras y fáciles de interceptar por ciberdelincuentes”

En este sentido, según un análisis de Geti.cl, este año se proyecta una reducción de precios promedio cercana al 20% con variaciones importantes entre categorías.

Sabemos que un descuento alto puede generar dudas; por eso nuestra apuesta no sólo está en bajar precios, sino en entregar una compra confiable y respaldada”, afirmó Jacobo Reyna, Director de Operaciones América de Emma Colchón.

