¿Cuándo empieza el Cyber Monday 2025? Días y horarios del evento con ofertas en Chile / MicroStockHub

El Cyber Monday 2025 en Chile está muy cerca.

El evento reunirá cerca de 600 marcas, replicando el formato de sus ediciones anteriores con ofertas por tres días completos.

Todo comenzará a las 00:00 horas del próximo lunes 6 de octubre y finalizará a las 23:59 horas del miércoles 8 de octubre.

Entre las categorías destacadas están Automotriz, Deportes y Outdoor, Multitiendas, Supermercados, Vestuario, Calzado, Tecnología y Viajes, abarcando prácticamente todos los rubros de consumo popular.

La fecha antes mencionada fue confirmada por tiendas como Cannon Home en su sitio web. Otro de los participantes que la indicó fue Easy,