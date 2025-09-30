CyberMonday 2025: revisa el listado completo de marcas y cómo aprovechar las ofertas / Hector Roqueta Rivero

El CyberMonday 2025 está por comenzar y promete ser uno de los eventos de comercio online más importantes de Chile. Desde el lunes 6 hasta el miércoles 8 de octubre, más de 650 marcas ofrecerán ofertas y descuentos.

Según la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), se espera que el evento genere ventas por alrededor de 490 millones de dólares, consolidando la recuperación del comercio electrónico en el país.

Este año participan 656 sitios de e-commerce, incluyendo 31 nuevas marcas, con ofertas en categorías como tecnología, moda, calzado, salud, belleza, deportes, turismo y muebles.

Una de las novedades de esta edición es la participación de 31 fundaciones que ofrecerán productos solidarios a través del sitio oficial.

Marcas que estarán presentes:

Según el sitio cyber.cl, parte de las marcas que dirán presente en este CyberMonday serán:

Vestuario y calzado: Adidas, Puma, Maui, H&M, Bold, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Trial, entre otras.

Adidas, Puma, Maui, H&M, Bold, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Trial, entre otras. Deportes y outdoor : Helly Hansen, The North Face, Columbia, Lippi, Sparta, Merrell y más.

: Helly Hansen, The North Face, Columbia, Lippi, Sparta, Merrell y más. Tecnología : Aufbau, MacOnline, LG, HP, Philips, Lenovo, Motorola, Sony, JBL, entre otras.

: Aufbau, MacOnline, LG, HP, Philips, Lenovo, Motorola, Sony, JBL, entre otras. Mascotas: Petco, Dr. Pet, SuperZoo, Pethome y más.

Para conocer el listado completo de tiendas es posible acceder al sitio cyber.cl (AQUÍ) o a la aplicación CyberApp.

Consejos para aprovechar el CyberMonday 2025: