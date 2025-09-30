;

FOTO. Tabla de posiciones, grupo de Chile en el Mundial Sub 20: todo se define en la última fecha

La Roja cayó ante Japón y deberá ante Egipto definir su paso a los 8vos de final del torneo.

Gonzalo Miranda

Así quedó el grupo de Chile en el Mundial Sub 20

Así quedó el grupo de Chile en el Mundial Sub 20

Este martes por la tarde y la noche, se disputó la segunda jornada del Grupo A del Mundial Sub 20, zona donde está la Selección Chilena de Fútbol que hace de local en esta Copa del Mundo.

Tras los resultados del día, lo cierto es que La Roja tendrá que ir a buscar la clasificación a los 8vos de final el próximo viernes ante Egipto.

Luego de la caída ante Japón, La Roja quedó en el segundo lugar del Grupo A con tres puntos, los mismos que tiene Nueva Zelanda, que más temprano venció a los africanos en el mismo Estadio Nacional. Clasificado ya a los 8vos quedó Japón con seis unidades.

En la última jornada, Chile se verá las caras con Egipto, mientras que Japón buscará los nueve puntos ante Nueva Zelanda, ambos partidos en paralelo en Santiago y Valparaíso, respectivamente.

La tabla de posiciones para Chile en el Mundial Sub 20

ADN

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad