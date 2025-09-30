Este martes por la tarde y la noche, se disputó la segunda jornada del Grupo A del Mundial Sub 20, zona donde está la Selección Chilena de Fútbol que hace de local en esta Copa del Mundo.

Tras los resultados del día, lo cierto es que La Roja tendrá que ir a buscar la clasificación a los 8vos de final el próximo viernes ante Egipto.

Luego de la caída ante Japón, La Roja quedó en el segundo lugar del Grupo A con tres puntos, los mismos que tiene Nueva Zelanda, que más temprano venció a los africanos en el mismo Estadio Nacional. Clasificado ya a los 8vos quedó Japón con seis unidades.

En la última jornada, Chile se verá las caras con Egipto, mientras que Japón buscará los nueve puntos ante Nueva Zelanda, ambos partidos en paralelo en Santiago y Valparaíso, respectivamente.

La tabla de posiciones para Chile en el Mundial Sub 20