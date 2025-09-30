Chile tendrá que buscar ante Egipto su paso a los 8vos de final

Al todo o nada será el partido del próximo viernes en el Estadio Nacional. Chile enfrenta a Egipto por la última fecha del Grupo A del Mundial Sub 20, duelo que puede terminar en festejos, o en lágrimas.

Esto porque La Roja, dependiendo como termine el duelo ante los africanos, puede terminar segundo o tercero, pero también podría quedar eliminado de todo. Para que eso suceda, Nueva Zelanda debe vencer a Japón y Chile caer ante Egipto.

Un empate podría clasificar a Chile, al menos, como uno de los mejores terceros. En caso de vencer a los africanos, La Roja será segundo, ya que no tiene opción de ser primero bajo los criterios de desempate de la FIFA para el Mundial.

Entonces, ¿Qué le conviene más a Chile, ser segundo o tercero?

Según las bases de la FIFA, La Roja, en caso de ser segundo del Grupo A, enfrentará al segundo del Grupo C, el denominado “grupo de la muerte”: Marruecos, México, Brasil o España aparecen en el horizonte de Chile.

En caso de avanzar como uno de los mejores terceros, se enfrentará al primero del Grupo B o C, es decir, los mismos países mencionados anteriormente, pero también sumándose Ucrania, Paraguay, Panamá o Corea del Sur.

La tabla de posiciones del Grupo A