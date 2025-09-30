Alemania descubre enorme yacimiento de litio que podría afectar las importaciones desde Chile

La empresa Neptune Energy anunció el hallazgo de hasta 43 millones de toneladas de litio en Altmark, en el estado de Sajonia-Anhalt, Alemania, una de las reservas más grandes del mundo.

El descubrimiento podría reducir la dependencia de Europa de importaciones de litio desde países como Chile, Argentina, China y Australia.

Altmark, reconocido por ser el segundo mayor yacimiento de gas natural de Europa, ya había mostrado trazas de litio en la década de 1970.

Ahora, la explotación autorizada en 2024 aprovechará la infraestructura existente, lo que según la compañía minimiza el impacto ambiental.

El litio es clave para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos, computadoras y teléfonos móviles, y su disponibilidad local representa un paso estratégico en la transición energética de Alemania y Europa.

La extracción se realizará mediante un proceso de intercambio iónico, evitando la minería a cielo abierto y las balsas de evaporación tradicionales, lo que refuerza el compromiso ambiental de la compañía.