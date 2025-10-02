;

Cámaras y micrófonos: la nueva puerta de entrada del ciberespionaje en dispositivos inteligentes

Expertos advierten que smartphones, parlantes, televisores y otros aparatos conectados pueden ser vulnerados para espiar a los usuarios y robar información sensible.

Matías Méndez

Ciberseguridad

Ciberseguridad / Just_Super

La comodidad de los dispositivos inteligentes que hoy rodean nuestra vida cotidiana trae consigo un riesgo creciente, la exposición de nuestra privacidad.

Desde celulares y computadores hasta parlantes, cámaras de seguridad y televisores, cada aparato conectado a Internet representa una posible puerta de entrada para cibercriminales.

De acuerdo con Francisco Martínez, gerente comercial de Lockbits, los atacantes pueden activar cámaras y micrófonos de manera remota a través de vulnerabilidades de software, malware instalado mediante phishing o configuraciones de privacidad deficientes.

Esto les permite espiar conversaciones privadas, monitorear entornos físicos y, en casos más graves, robar credenciales bancarias, documentos confidenciales o datos personales.

La amenaza no se limita al espionaje, una infección de este tipo puede derivar en ransomware, integrar el dispositivo a una botnet para lanzar ataques DDoS, o incluso utilizarlo para minar criptomonedas sin el conocimiento del usuario.

Todo esto refuerza la necesidad de mantener actualizados los sistemas, usar antivirus confiables y ajustar configuraciones de privacidad en cada equipo conectado.

Entre las recomendaciones prácticas, Lockbits sugiere cubrir físicamente las cámaras cuando no estén en uso, evitar enlaces sospechosos, revisar los permisos otorgados a aplicaciones y ser especialmente cuidadosos al navegar por sitios desconocidos.

La batalla por la privacidad en el mundo digital es constante. La seguridad de nuestra información y de nuestra vida privada está en juego”, concluyó Martínez.

