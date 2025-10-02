Cámaras y micrófonos: la nueva puerta de entrada del ciberespionaje en dispositivos inteligentes

La comodidad de los dispositivos inteligentes que hoy rodean nuestra vida cotidiana trae consigo un riesgo creciente, la exposición de nuestra privacidad.

Desde celulares y computadores hasta parlantes, cámaras de seguridad y televisores, cada aparato conectado a Internet representa una posible puerta de entrada para cibercriminales.

De acuerdo con Francisco Martínez, gerente comercial de Lockbits, los atacantes pueden activar cámaras y micrófonos de manera remota a través de vulnerabilidades de software, malware instalado mediante phishing o configuraciones de privacidad deficientes.

Esto les permite espiar conversaciones privadas, monitorear entornos físicos y, en casos más graves, robar credenciales bancarias, documentos confidenciales o datos personales.

La amenaza no se limita al espionaje, una infección de este tipo puede derivar en ransomware, integrar el dispositivo a una botnet para lanzar ataques DDoS, o incluso utilizarlo para minar criptomonedas sin el conocimiento del usuario.

Todo esto refuerza la necesidad de mantener actualizados los sistemas, usar antivirus confiables y ajustar configuraciones de privacidad en cada equipo conectado.

Entre las recomendaciones prácticas, Lockbits sugiere cubrir físicamente las cámaras cuando no estén en uso, evitar enlaces sospechosos, revisar los permisos otorgados a aplicaciones y ser especialmente cuidadosos al navegar por sitios desconocidos.

“La batalla por la privacidad en el mundo digital es constante. La seguridad de nuestra información y de nuestra vida privada está en juego”, concluyó Martínez.