Meta se basará en los chat de sus usuarios para ofrecer publicidad personalizada

Meta anunció una nueva actualización que modificará la forma en que se personalizan los contenidos en sus plataformas.

A partir del 16 de diciembre, las conversaciones de los usuarios con su asistente Meta AI se sumarán a las señales que la compañía utiliza para ajustar tanto el feed como la publicidad en Facebook e Instagram.

La medida, que tendrá alcance global salvo en algunas regiones, se comunicará progresivamente desde el 7 de octubre mediante notificaciones en las aplicaciones y correos electrónicos enviados a los usuarios.

Según la empresa de Mark Zuckerberg, la iniciativa busca “mejorar la relevancia de las recomendaciones” y optimizar la experiencia digital, aunque ha generado cuestionamientos en torno a la privacidad.

De acuerdo con la compañía, cualquier tema mencionado en las interacciones con la IA podrá influir en el tipo de anuncios o publicaciones sugeridas.

Por ejemplo, si un usuario conversa sobre senderismo, podría recibir recomendaciones de grupos, publicaciones relacionadas e incluso avisos de artículos deportivos.

Meta enfatizó que no se utilizarán estas conversaciones para segmentar anuncios basados en categorías sensibles como religión, salud, orientación sexual, opiniones políticas, origen étnico o afiliación sindical.

Un aspecto clave es que esta política también se aplicará de forma cruzada cuando las cuentas estén vinculadas en el Centro de Cuentas de Meta.

En ese caso, lo que se hable con el asistente en Facebook podría impactar en la publicidad que aparece en Instagram y viceversa. No obstante, la empresa recalcó que los chats cifrados en servicios como WhatsApp y Messenger no se verán afectados.

En cuanto al control de los usuarios, seguirán existiendo opciones para ajustar la personalización de los anuncios, ocultar categorías o limitar ciertos tipos de publicidad. Sin embargo, no habrá manera de excluir específicamente el uso de conversaciones con Meta AI para este fin.

Con este movimiento, Meta refuerza su estrategia de integrar la inteligencia artificial en el corazón de su modelo de negocio. Su objetivo es aumentar la interacción, mantener la relevancia del contenido y ofrecer a los anunciantes una segmentación más precisa y efectiva.

El desafío será encontrar un equilibrio entre la promesa de una experiencia más personalizada y las preocupaciones legítimas sobre el uso de datos personales en manos de la compañía tecnológica más grande del mundo en redes sociales.