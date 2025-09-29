;

Presidente Boric aprueba el nuevo alto mando de Carabineros para 2026

La institución uniformada anunció que para el próximo año incorporarán el Centro Integrado de Coordinación Policial, el cual “gestionará las operaciones policiales complejas”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO

Este lunes Carabineros dio a conocer la conformación de su nuevo alto mando para el año 2026, el que fue aprobado por el Presidente Gabriel Boric.

“Tanto los altos oficiales que liderarán la gestión institucional como los miles de hombres y mujeres que integran nuestras filas, reafirman su compromiso con la seguridad de todos los habitantes del país”, expresaron en un comunicado.

Luego añadieron que habrá una colaboración activa “en las acciones modernizadoras que nos permitan ofrecer a la comunidad el ‘Carabinero del Centenario’: un profesional que se caracteriza por el respeto a los derechos humanos, la eficacia en el servicio y la adaptación a las demandas sociales”.

Asimismo, la institución anunció que incorporarán para este 2026 el Centro Integrado de Coordinación Policial, el cual “gestionará las operaciones policiales complejas en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública”.

Es así que Marcelo Araya seguirá siendo el general director de Carabineros, mientras que el director nacional de Personal será Ariel Oñate. En tanto, el encargado de Orden y Seguridad será Rodrigo Espinoza.

Revisa a continuación el Alto Mando 2026 de Carabineros:

