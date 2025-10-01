;

Bus eléctrico de dos pisos choca con árbol en Lastarria pocas horas después de su estreno

La nueva flota fue anunciada el mismo día por el Ministerio de Transportes y Red Movilidad.

Javiera Rivera

Ministerio de Transportes y Red Movilidad

Ministerio de Transportes y Red Movilidad

Santiago vivió un estreno accidentado de la nueva flota de buses eléctricos de dos pisos incorporados al recorrido 519, cuando uno de los diez vehículos impactó con un árbol, solo 12 horas después de entrar en operación.

El accidente ocurrió a las 20:40 horas del martes, según reportes de testigos, quienes señalaron que la colisión se produjo por la altura del segundo piso del bus.

De acuerdo a los testimonios, la máquina golpeó una rama y terminó quebrando el vidrio delantero. Afortunadamente, no se registraron lesionados.

La nueva flota fue anunciada el mismo día por el Ministerio de Transportes y Red Movilidad, con el objetivo de reforzar el transporte público de cara al Mundial de Fútbol Sub-20 y mejorar la conectividad hacia el Estadio Nacional.

Según explicaron desde la empresa, el incidente es un hecho aislado, y se han dispuesto revisiones para asegurar que los protocolos de conducción y seguridad se cumplan en la zona.

Finalmente, con la incorporación de estos buses eléctricos, Santiago busca avanzar hacia un transporte público más sostenible, aunque el accidente en Lastarria evidencia la necesidad de adaptar la operación a la infraestructura.

