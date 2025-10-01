Imacec: economía chilena decepciona y crece menos de lo esperado en agosto

Durante esta jornada, el Banco Central dio a conocer el Índice Mensual de la Actividad Económica, Imacec, correspondiente al mes de agosto, el cual creció por debajo de las expectativas.

En comparación al mismo mes del año anterior, el Imacec de agosto creció 0,5%, mientras que expertos proyectaban un alza del 2%.

En tanto, el informe señala que la serie desestacionalizada disminuyó 0,7% respecto a julio, y creció 1,3% en doce meses.

Indicador de agosto

El Imacec de agosto se explica por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado, en parte, por una menor producción minera.

Mientras que el Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 1,7%. En tanto, la caída del Imacec en términos desestacionalizados fue determinada por los servicios y la minería.

La producción de bienes cayó 3,9% en términos anuales, resultado que fue explicado por el retroceso de 8,6% de la minería, en particular, por una menor extracción de cobre.

En tanto, la actividad comercial presentó un aumento de 3,9% en términos anuales, donde todos sus componentes exhibieron resultados positivos.

Por otro lado, los servicios aumentaron 2,4% en términos anuales, resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular de educación.

🔵El Banco Central de Chile publicó el #Imacec de agosto 2025 en su sitio web.



Los invitamos a revisar la nota de prensa en el siguiente link: https://t.co/KOU1zTVJ70 pic.twitter.com/Lz9YYPk8lJ — Banco Central de Chile (@bcentralchile) October 1, 2025

“En términos generales, si bien el dato de agosto fue claramente negativo, registrando la segunda mayor contracción mensual desde febrero de 2025 (cuando ocurrió el apagón eléctrico nacional), destacamos que el impacto estuvo altamente concentrado en la paralización excepcional de El Teniente”, comenta Gustavo Yana, economista y estratega de inversiones de Zurich. “Se espera un rebote en septiembre, dado que ya hacia fines de agosto la mayoría de sus operaciones ya habían retomado actividad”, añade.

“Si bien cierta desaceleración desde el sector minería era esperada, el magro desempeño del sector no minero abre la pregunta de si las debilidades del empleo han comenzado a afectar el dinamismo de la demanda interna que ha sostenido sectores como los del comercio y servicios”, señala Priscila Robledo, economista jefa de Fintual.

“En este contexto, incluso considerando el dato negativo de agosto, el efecto arrastre del nivel de actividad (asumiendo que el nivel de agosto se mantiene constante durante los próximos 4 meses) se ubica en un nivel aceptable (+2,2%), teniendo en cuenta que esperamos un rebote en los próximos meses. Con todo, mantenemos nuestra proyección revisada de crecimiento para 2025 en 2,4% anual”, precisa Yana.