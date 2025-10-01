;

Detienen en Perú a “Pequeño J”, el sanguinario narco acusado del triple asesinato de jóvenes argentinas

El crimen de las tres jóvenes generó conmoción en Argentina.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images

La Policía Nacional de Perú (PNP) confirmó que capturó en Lima al ciudadano peruano T. Valverde, conocido con el alias de “Pequeño J”, considerado el autor intelectual del crimen de tres jóvenes en Argentina.

La PNP señaló en la red social X que Valverde fue detenido junto con otro ciudadano peruano, identificado como M. Ozorio, también presuntamente vinculado con el triple homicidio ocurrido el pasado 19 de septiembre en la localidad de Florencio Varela.

“En una rápida acción y mediante una intervención simultánea, agentes de la Dirección Antidrogas, en coordinación con Interpol Argentina, detuvieron en Pucusana a alias ‘Pequeño Jota’ y a M. Ozorio, ambos prófugos de Argentina y con notificación roja de Interpol, implicados en un triple asesinato en Buenos Aires”, señalaron.

“Pequeño J” es un peruano de 20 años al que las autoridades argentinas han señalado como el autor intelectual del asesinato en Buenos Aires de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años.

Coordinan la entrega a Argentina

Según la policía, Valverde “estaría vinculado a redes internacionales de narcotráfico y es señalado como presunto autor intelectual del hecho, mientras las autoridades coordinan su traslado a la justicia argentina”.

Esta información fue difundida después de que la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, anunció en la red social X que las autoridades de Perú habían capturado a Valverde.

Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen”, sostuvo Bullrich.

La causa ha sido calificada por la Fiscalía como homicidio calificado, por ser premeditado por dos o más personas y tras ser cometido con alevosía y ensañamiento y como violencia de género.

El crimen fue trasmitido en vivo por un grupo cerrado de una red social, algo que, según dijo este lunes el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, tuvo como objetivo “fortalecer el liderazgo” de la cabeza de la banda, “que va más allá de los límites de la Argentina”.

