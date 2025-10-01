;

“Podría traer de vuelta la nieve...”: cuándo llega el nuevo sistema frontal con lluvia a Santiago

Las nubes incluso alcanzarían a la región de Coquimbo. Este es el pronóstico del tiempo.

Javier Méndez

Un nuevo sistema frontal en Santiago podría marcar el regreso de las lluvias. El cambio sería radical, ya que pocas horas antes los termómetros podrían superar los 30 °C en la región Metropolitana.

“Este fenómeno no solo marcaría el regreso de las precipitaciones a Santiago, sino que también podrían traer de vuelta la nieve a sectores cordilleranos”, describieron desde Meteored en uno de sus reportes recientes.

El “día clave” será este sábado 4 de octubre. Por el momento, se pronostica caída de agua terminando la jornada e incluso hay posibilidad de precipitaciones hasta las primeras horas del domingo 5 de octubre.

Evidentemente, la situación estaría acompañada por el aumento de la nubosidad y la llegada de una “masa de aire más fresca”, precisó la página especialista.

¿Y cuántos milímetros podrían caer? No sería un evento demasiado significativo, ya que no se superarán los 3 mm en total.

Solo por el momento, la probabilidad de lluvias en la capital de la RM varía entre 30 a 60%.

Por lo demás, la nubes del frente también se extenderán hasta la región de Coquimbo al norte. El tramo cordillerano sur de la zona es el que tiene más chances de recibir algunas gotas.

