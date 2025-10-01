;

Podría volver a prisión: Jorge Valdivia llega al tribunal para revisión de cautelares y en medio de nueva polémica

El tribunal deberá decidir si mantiene el arresto domiciliario nocturno al exfutblista.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

A esta hora, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago lleva a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares en contra de Jorge Valdivia.

Esto luego de que una de las mujeres que lo denunció por violación acusara que el exfutbolista incumplió la medida de no acercarse e interactuar con ella.

Según la víctima, Valdivia la habría amedrentado en una feria del barrio París y Londres el pasado 13 de septiembre.

El hecho quedó captado en un registro, donde se observa al exjugador de Colo Colo caminando por el lugar y deteniéndose en un instante mientras observa a alguien.

En ese instante, el “Mago” habría emitido los supuestos epítetos, según relató la mujer a Canal 13.

Por ello, Jorge Valdivia podría volver a prisión preventiva, algo que deberá decidir durante esta jornada el tribunal.

