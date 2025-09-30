Reportan violenta amenaza de Jorge Valdivia contra una de sus denunciantes: “Comenzó a gritar de forma muy agresiva y prepotente”

Jorge Valdivia podría volver a la prisión preventiva, luego de que se reportara un violento episodio con una de sus denunciantes en un evento el pasado 13 de septiembre.

Según información de la víctima, obtenida por T13, el futbolista la habría amenazado cuando coincidieron en una feria en el barrio París y Londres.

El reportaje presentado por el medio indicó que el Mago habría lanzado improperios de una forma muy agresiva cuando se cruzó con la joven.

“Estando en completo conocimiento que me encontraba en el lugar, me percaté de forma bastante sorpresiva de la aparición de Jorge, quien ya no se encontraba en compañía de Maite Orsini, observándome de manera muy desafiante, encontrándose prácticamente frente a mi rostro, lo cual me dejó totalmente paralizada y con bastante temor, comenzando a gritar de forma muy agresiva y prepotente ‘esta es la hueona... esta es la hueona...’”, contó la denunciante.

Y agregó que “me genera un total miedo de lo que pudiera hacerme en cualquier oportunidad”.

Un hecho que podría cambiar el presente judicial de Valdivia, ya que el desacato de la medida cautelar de no acercarse a la víctima podría hacer que cambiara de arresto domiciliario nocturno a prisión preventiva.

Una decisión que la justicia tomará el próximo miércoles 1 de octubre, cuando se realice la audiencia para revisar las medidas cautelares del Mago, a las 11 horas.