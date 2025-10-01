Mujer es detenida en Concepción por millonarias estafas: una de sus víctimas fue su propia abuela

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Concepción (Bridec) detuvieron a una mujer en flagrancia por el delito de estafa y otras defraudaciones en la capital regional del Biobío.

El procedimiento se realizó en una sucursal bancaria en el centro penquista, donde la imputada buscaba cometer otros de estos delitos.

Según la investigación, la mujer se hacía pasar por intermediaria entre la víctima y un supuesto familiar residente en el extranjero quien, bajo el pretexto de enfrentar problemas económicos, requería apoyo financiero.

Mediante este engaño, la mujer logró obtener cerca de $213 millones en una primera instancia.

Su captura se concretó gracias a la oportuna coordinación de los detectives con personal de la entidad bancaria, quienes corroboraron la maniobra delictual en curso en el momento que la imputada se aprestaba a recibir otros $300 millones por parte de la víctima.

Posteriormente, la investigación arrojó que la imputada es nieta de una de sus víctimas.

Por el momento, se indaga su eventual participación en otros hechos similares y la posible existencia de cómplices. Además, quedó a disposición del Ministerio Público y será puesta a disposición del Tribunal de Garantía de Concepción para el respectivo control de detención.