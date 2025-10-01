Lluvia en Santiago: esta es la cantidad de milímetros de agua que caerá esta semana en la capital

Un nuevo fenómeno de lluvias se registrará este fin de semana en Santiago, pese al calor extremo que vivirá la capital este miércoles 1 y jueves 2 de octubre.

Según la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), durante la noche del sábado 4 de octubre comenzarían los chubascos, aunque de baja intensidad.

La lluvia se mantendría hasta la madrugada del domingo 5 en el sector oriente de la capital, y también en otras localidades como Curacaví, Melipilla, y en zonas cordilleranas.

Lluvia en Santiago: esta es la cantidad de agua que caerá

Sobre esto se refirió el meteorólogo de TVN, Iván Torres, quien proyectó la cantidad de agua que caerá en la capital producto de esta lluvia.

“Entre precordillera y el sector sur, como Buin y Paine, siempre cae algo. El sector oriente también, pero para Santiago Centro, yo creo que mañana (jueves) tendremos la respuesta. La probabilidad existe, pero es muy baja”, afirmó.

En ese sentido, el meteorólogo sostuvo que en la precordillera podrían caer entre 6 a 15 milímetros, y cerca de 5 mm durante el domingo, por lo que total el frente dejaría una caída de 20 milímetros.