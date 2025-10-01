;

Lluvia en Santiago: esta es la cantidad de milímetros de agua que caerá esta semana en la capital

Las proyecciones indican que durante los próximos días volverán las precipitaciones en la región Metropolitana.

Juan Castillo

Lluvia en Santiago: esta es la cantidad de milímetros de agua que caerá esta semana en la capital

Un nuevo fenómeno de lluvias se registrará este fin de semana en Santiago, pese al calor extremo que vivirá la capital este miércoles 1 y jueves 2 de octubre.

Según la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), durante la noche del sábado 4 de octubre comenzarían los chubascos, aunque de baja intensidad.

La lluvia se mantendría hasta la madrugada del domingo 5 en el sector oriente de la capital, y también en otras localidades como Curacaví, Melipilla, y en zonas cordilleranas.

Revisa también:

ADN

Lluvia en Santiago: esta es la cantidad de agua que caerá

Sobre esto se refirió el meteorólogo de TVN, Iván Torres, quien proyectó la cantidad de agua que caerá en la capital producto de esta lluvia.

Entre precordillera y el sector sur, como Buin y Paine, siempre cae algo. El sector oriente también, pero para Santiago Centro, yo creo que mañana (jueves) tendremos la respuesta. La probabilidad existe, pero es muy baja”, afirmó.

En ese sentido, el meteorólogo sostuvo que en la precordillera podrían caer entre 6 a 15 milímetros, y cerca de 5 mm durante el domingo, por lo que total el frente dejaría una caída de 20 milímetros.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad