Vuelco radical para el tiempo en Santiago: este será el “día clave” con 32 grados en la región Metropolitana

Se vienen varias jornadas veraniegas para la capital. Revisa aquí los detalles.

Javier Méndez

Tal como si hubiera sido una jornada sacada del invierno, el viernes la ciudad de Santiago recibió una intensa lluvia que se extendió por varias horas. Eso sí, se trató de un sistema frontal que pasó rápidamente.

Ahora, el pronóstico del tiempo indica un radical vuelco en las condiciones meteorológicas de cara a los últimos días de septiembre y los primeros de octubre en la región Metropolitana.

La segunda semana de primavera en Santiago será bastante veraniega e incluso se alcanzarán temperaturas por sobre los 30 grados en algunos momentos.

Calor en Santiago: el día con la temperatura más alta de la semana, según el pronóstico del tiempo

Según un reporte del meteorólogo Jaime Leyton, quien es parte de Megatiempo, las marcas incrementarían notablemente desde este martes 30 de septiembre.

Claro que la jornada clave será el jueves 2 de octubre, cuando se alcance un peak de 32ºC en la capital.

“Se torna abiertamente veraniego”, dijo el experto, quien también señaló que se mantendría caluroso hasta el próximo sábado 4 de octubre.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) coincide con el pronóstico. Revisa en la siguiente tabla el detalle para la semana que se aproxima.

