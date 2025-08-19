;

27 años y creadora de contenido: quién es Valentina Castro, polola de Jean Paul Pineda, detenida por estar presuntamente ligada a asociación criminal

La causa indaga un circuito de robo, desarme y comercialización de maquinaria pesada; la imputada habría cumplido un rol clave en las transacciones.

Valentina Castro Barríos, pareja del exfutbolista Jean Paul Pineda, fue detenida en un operativo policial que abarcó tres regiones. La investigación apunta a su eventual participación en una organización presuntamente dedicada al robo, desmantelamiento y comercialización de maquinaria pesada.

De acuerdo con antecedentes expuestos en el matinal Contigo en la mañana, Castro —de 27 años— fue aprehendida durante un allanamiento masivo coordinado en tres regiones del país. Su captura se concretó en el departamento de Pineda, ubicado en la comuna de San Bernardo, donde personal policial ejecutó diligencias para asegurar evidencia relacionada con la causa.

Hipótesis investigativa y presunto rol

En el espacio televisivo, la periodista Daniela Muñoz explicó que la estructura investigada se habría dividido en distintos eslabones: un grupo sustraía maquinaria, otro la desmantelaba y la comercializaba. En ese contexto, a Castro se le atribuye un rol considerado “clave”: la compra de camiones y equipos pesados conociendo su origen ilícito, lo que habría permitido activar transacciones de dinero asociadas a la operación delictiva. La imputada quedó a disposición de la justicia mientras avanza la formalización de cargos y el análisis de los antecedentes.

Tras conocerse la detención, circularon datos sobre la actividad pública de Castro en redes sociales como creadora de contenido. Paralelamente, se le atribuyen emprendimientos en el ámbito musical y comercial, entre ellos “Tematchalife” —enfocado en estilo de vida y bienestar—, además de las tiendas en línea GoGlow.cl y Freya.bylife, dedicadas a productos de belleza y cuidado personal.

Estado de la causa

La indagatoria continúa bajo reserva mientras se completan pericias, se sistematiza el material incautado y se determinan eventuales responsabilidades. De momento, no se han informado medidas cautelares específicas respecto de Castro, a la espera de las audiencias y resoluciones del tribunal competente. Las autoridades no descartaron nuevas diligencias asociadas a otras ramificaciones del presunto circuito de robo y reducción de maquinaria.

