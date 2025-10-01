;

VIDEO. Gabriel Suazo aborda el deseo de ver a Pellegrini en la banca de La Roja y el DT del Betis responde: “El futuro se irá clarificando solo”

El defensa del Sevilla llenó de elogios al “Ingeniero”, quien aún no renueva su contrato con el Real Betis.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Este miércoles, en España, Gabriel Suazo abordó la posibilidad de que Manuel Pellegrini se haga cargo de la selección chilena, asegurado que el DT del Real Betis provocaría un impacto positivo en La Roja.

“Manuel es un extraordinario entrenador. Lo ha demostrado en sus años en Europa. No sé si anteriormente hubo algún técnico chileno tan destacado como él. No lo conozco personalmente, pero se ve la calidad que tiene y uno lo respeta mucho”, señaló el defensa del Sevilla en conferencia de prensa.

“Un entrenador como él, con tantos años en Europa, obviamente que le haría bien a la selección, eso está clarísimo, pero la decisión se escapa de nuestras manos. Si quiero o no, eso pasa a segundo plano porque lo tiene que ver la directiva”, agregó el seleccionado nacional.

Revisa también:

ADN

Pellegrini responde a las palabras de Suazo

Manuel Pellegrini también habló en rueda de prensa, este miércoles, y respondió a las palabras de Gabriel Suazo sobre el deseo de verlo dirigiendo a la selección chilena.

“Yo miro el presente. Lo más importante es estar centrado en el día de hoy y ya veremos en el futuro lo que pasa, ya sea acá en Betis, fuera del Betis, en Chile o en otros equipos”, comentó el técnico nacional.

“Por ahora, estoy concentrado en el Betis, en poder hacer una sexta temporada lo mejor posible y el futuro se irá clarificando solo”, concluyó el “Ingeniero”.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad