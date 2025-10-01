Este miércoles, en España, Gabriel Suazo abordó la posibilidad de que Manuel Pellegrini se haga cargo de la selección chilena, asegurado que el DT del Real Betis provocaría un impacto positivo en La Roja.

“Manuel es un extraordinario entrenador. Lo ha demostrado en sus años en Europa. No sé si anteriormente hubo algún técnico chileno tan destacado como él. No lo conozco personalmente, pero se ve la calidad que tiene y uno lo respeta mucho”, señaló el defensa del Sevilla en conferencia de prensa.

“Un entrenador como él, con tantos años en Europa, obviamente que le haría bien a la selección, eso está clarísimo, pero la decisión se escapa de nuestras manos. Si quiero o no, eso pasa a segundo plano porque lo tiene que ver la directiva”, agregó el seleccionado nacional.

Pellegrini responde a las palabras de Suazo

Manuel Pellegrini también habló en rueda de prensa, este miércoles, y respondió a las palabras de Gabriel Suazo sobre el deseo de verlo dirigiendo a la selección chilena.

“Yo miro el presente. Lo más importante es estar centrado en el día de hoy y ya veremos en el futuro lo que pasa, ya sea acá en Betis, fuera del Betis, en Chile o en otros equipos”, comentó el técnico nacional.

“Por ahora, estoy concentrado en el Betis, en poder hacer una sexta temporada lo mejor posible y el futuro se irá clarificando solo”, concluyó el “Ingeniero”.