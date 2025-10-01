;

“Alexis Sánchez está trabajando al máximo para poder volver a la selección chilena, está convencido”

Gabriel Suazo abordó la ausencia del tocopillano en la nueva nómina de La Roja.

Daniel Ramírez

Chile ya tiene nómina para enfrentar a Perú en la fecha FIFA de octubre y Alexis Sánchez nuevamente quedó fuera de la convocatoria. Por ahora, el delantero del Sevilla no forma parte del nuevo proceso que está iniciando la selección chilena con miras a las Eliminatorias del Mundial 2030.

Esta situación fue abordada por Gabriel Suazo, uno de los actuales líderes que tiene La Roja. El defensa habló en conferencia de prensa este miércoles y respaldó al tocopillano. “A la selección siempre van grandes jugadores, pero eso lo decide el cuerpo técnico. Alexis es un tremendo jugador y perfectamente podría ir a la selección, sin ningún problema. Sigue siendo un jugador competitivo y lo está demostrando en Sevilla”, señaló.

En la misma línea, el ex Colo Colo aseguró que “Alexis está trabajando al máximo para poder volver a la selección, creo que está convencido de eso, pero la decisión pasa por el entrenador que esté al mando del equipo nacional”.

Además, el lateral izquierdo se refirió al buen momento que está atravesando Alexis Sánchez en Sevilla. “Lo veo muy bien, muy contento, disfrutando de lo que él más ama, que es jugar al fútbol, con esa hambre y ambición que tiene él por ganar. Vino a Sevilla para conseguir cosas importantes”, indicó.

“Yo sigo aprendiendo de Alexis, es un jugador que ha estado en los mejores clubes del mundo y lleva años compitiendo en Europa al mejor nivel”, concluyó Gabriel Suazo.

